|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Дизель
|нп
|
2
|
0+1
|
|21 (29)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Кулагер
|нп
|
24
|
1+11
|
4
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|нп
|
60
|
11+21
|
10
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Кулагер
|нп
|
5
|
2+2
|
|1 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Дизель
|нп
|
2
|
|
|19 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Спутник НТ
|нп
|
2
|
|
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|нп
|
13
|
0+2
|
2
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|ТХК
|нп
|
4
|
0+3
|
|3 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торпедо УК
|нп
|
22
|
1+8
|
20
|11 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|ТХК
|нп
|
4
|
1+5
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим