Хоккей

Артур Шмидт

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 июня 2007
Команды
Алматы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
61
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Алматы (мол)

Игры
22

Гол + Пас

Удаления, мин
7

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Алматы (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Алматы (мол)

Игры
63

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Алматы (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Алматы (мол)

Игры
22

Гол + Пас
7+3

Удаления, мин
13

Живи спортом!