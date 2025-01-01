Артур Шмидт
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Алматы (мол)
Игры
22
Гол + Пас
Удаления, мин
7
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Алматы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Алматы (мол)
Игры
63
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Алматы (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Алматы (мол)
Игры
22
Гол + Пас
7+3
Удаления, мин
13