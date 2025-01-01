Матфей Катасонов
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Актобе (мол)
|
54
|
6+9
|
16
|4 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Актобе (мол)
|
3
|
1+0
|
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Актобе (мол)
|
65
|
20+21
|
20
|3 (13)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Актобе
|
3
|
|
|4 (4)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Актобе (мол)
|
4
|
1+2
|
|2 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Актобе (мол)
|
26
|
25+17
|
12
|3 (13)