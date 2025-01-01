Никита Прохоров
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
41
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
20
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
29
Гол + Пас
Удаления, мин
18
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
25
Гол + Пас
7+2
Удаления, мин
26
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
26
Гол + Пас
4+4
Удаления, мин
28