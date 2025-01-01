Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Никита Прохоров

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 сентября 2007
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
41

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
20

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
29

Гол + Пас

Удаления, мин
18

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
25

Гол + Пас
7+2

Удаления, мин
26

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
26

Гол + Пас
4+4

Удаления, мин
28

Реклама

Живи спортом!