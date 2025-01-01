Александр Шипулин
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Алматы (мол)
|
15
|
1+1
|
39
|9 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Сункар (мол)
|
23
|
3+0
|
26
|5 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Кулагер (мол)
|
3
|
1+0
|
7
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Кулагер
|
15
|
|
4
|10 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Актобе (мол)
|
15
|
0+2
|
56
|3 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Кулагер (мол)
|
28
|
15+7
|
42
|10 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Актобе (мол)
|
4
|
0+2
|
2
|2 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Актобе (мол)
|
27
|
11+10
|
56
|3 (13)