Альхам Калкабек
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
48
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
32
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
29
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
42
Гол + Пас
4+12
Удаления, мин
16
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
30
Гол + Пас
11+19
Удаления, мин
18