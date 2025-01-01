Александр Алтухов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
44
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
24
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
54
Гол + Пас
2+9
Удаления, мин
18
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
28
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
6