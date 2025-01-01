Михаил Черников
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Сункар (мол)
|
4
|
|
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Сункар (мол)
|
47
|
1+6
|
16
|5 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Сункар (мол)
|
4
|
1+2
|
2
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Сункар (мол)
|
54
|
15+11
|
55
|6 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Сункар (мол)
|
3
|
0+1
|
2
|1 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
32
|
8+17
|
43
|6 (13)