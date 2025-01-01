Олжас Аскатулы
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
36
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
40
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
39
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
47
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
12
Гол + Пас
Удаления, мин
27
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Арлан (мол)
Игры
15
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
35