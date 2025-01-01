Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Олжас Аскатулы

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июля 2007
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
36

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
40

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
39

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
47

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
12

Гол + Пас

Удаления, мин
27

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Арлан (мол)

Игры
15

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
35

