|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|нп
|
7
|
0+1
|
|5 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Северсталь
|нп
|
1
|
|
12
|8 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Куньлунь Ред Стар
|нп
|
2
|
0+1
|
|8 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Югра
|нп
|
1
|
|
|11 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Атлант Мт
|нп
|
2
|
1+0
|
4
|17 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Локомотив
|нп
|
1
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Локомотив ВХЛ
|нп
|
2
|
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим