Греко-римская борьба

Марлан Мукашев

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1996
Команды
Вид спорта
Греко-римская борьба
Амплуа
Спортсмен
