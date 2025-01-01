Батыр Болат
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Астана (мол)
|
4
|
|
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Астана (мол)
|
11
|
0+1
|
|6 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Сункар (мол)
|
35
|
3+5
|
16
|5 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Сункар (мол)
|
4
|
0+1
|
4
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Сункар (мол)
|
37
|
2+7
|
37
|6 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Актобе (мол)
|
4
|
4+2
|
4
|2 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Актобе (мол)
|
28
|
7+10
|
12
|3 (13)