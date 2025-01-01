Александр Графкин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
19
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
52
Гол + Пас
8+9
Удаления, мин
27
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
22
Гол + Пас
8+9
Удаления, мин
22