Хоккей

Самир Самаров

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 апреля 2007
Команды
Астана (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
192
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
92
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Астана (мол)

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Астана (мол)

Игры
24

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
30

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Астана (мол)

Игры
14

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Живи спортом!