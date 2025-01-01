Самир Самаров
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
24
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
30
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
14
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2