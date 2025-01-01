Дулат Еркинов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
19
Гол + Пас
-44
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
-16
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
43
Гол + Пас
-119
Удаления, мин
10
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
16
Гол + Пас
-42
Удаления, мин
2