Ярослав Герасимов
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Актобе (мол)
|
3
|
|
|4 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Актобе (мол)
|
50
|
2+4
|
47
|4 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Актобе (мол)
|
3
|
0+2
|
2
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Актобе (мол)
|
64
|
4+5
|
29
|3 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Актобе (мол)
|
4
|
1+1
|
6
|2 (3)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Актобе
|
4
|
0+1
|
2
|9 (10)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Актобе (мол)
|
22
|
9+14
|
16
|3 (13)
|Турнир молодежных команд "Кубок Будущего" Санкт-Петербург 2025
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|4 (4)