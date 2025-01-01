Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Ярослав Герасимов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 сентября 2006
Команды
Актобе (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

