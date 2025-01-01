Максат Илияс
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
54
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
18
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
57
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
14
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
26
Гол + Пас
8+19
Удаления, мин
44