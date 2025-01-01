Роман Зубарев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Актобе (мол)
|
3
|
0+1
|
2
|4 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Актобе (мол)
|
48
|
0+8
|
16
|4 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Актобе (мол)
|
3
|
|
9
|2 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Актобе (мол)
|
65
|
2+12
|
28
|3 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Актобе (мол)
|
4
|
0+2
|
4
|2 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Актобе (мол)
|
26
|
5+14
|
28
|3 (13)