Владислав Синдеев
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Актобе (мол)
|
|
|
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2023/24
|Номад
|
2
|
|
|3 (11)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Актобе (мол)
|
3
|
-2
|
|4 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Кулагер (мол)
|
2
|
-8
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Номад
|
2
|
-2
|
|8 (11)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Сункар (мол)
|
3
|
-9
|
4
|1 (3)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
12
|
-33
|
|6 (13)