|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рязань
|зщ
|
3
|
|
2
|17 (18)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|зщ
|
33
|
3+6
|
14
|9 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|зщ
|
43
|
6+11
|
14
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Кулагер
|зщ
|
5
|
1+3
|
6
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Темиртау
|зщ
|
5
|
0+1
|
4
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|зщ
|
13
|
3+2
|
6
|3 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|зщ
|
7
|
|
2
|8 (26)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Темиртау
|зщ
|
2
|
1+1
|
4
|3 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ижсталь
|зщ
|
2
|
|
2
|2 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кубань
|зщ
|
2
|
|
2
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Челмет
|зщ
|
2
|
1+0
|
2
|19 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Трактор
|зщ
|
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Челмет
|зщ
|
2
|
0+1
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим