|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Трактор
|нп
|
1
|
|
|11 (12)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|нп
|
15
|
1+2
|
18
|5 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Спартак
|нп
|
1
|
|
|7 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Спартак
|нп
|
1
|
|
|7 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Северсталь
|нп
|
2
|
2+1
|
|11 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Северсталь
|нп
|
1
|
|
|14 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Нефтехимик
|нп
|
1
|
|
2
|10 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Северсталь
|нп
|
1
|
1+0
|
|10 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Локомотив
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим