|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Южный Урал
|
4
|
0+1
|
4
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Южный Урал
|
3
|
1+1
|
4
|7 (26)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
30
|
5+6
|
18
|2 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Спутник НТ
|
2
|
0+1
|
2
|13 (24)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Горняк
|
5
|
|
6
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Горняк
|
44
|
1+8
|
30
|7 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим