|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|
11
|
0+2
|
6
|5 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Металлург Нк
|
7
|
0+2
|
|9 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
55
|
19+22
|
32
|10 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сарыарка
|
56
|
13+23
|
22
|4 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
28
|
8+9
|
14
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|ТХК
|
2
|
1+0
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Нефтяник Ал
|
6
|
0+1
|
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Нефтяник Ал
|
4
|
3+0
|
2
|19 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ариада-НХ
|
3
|
1+0
|
2
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ариада-НХ
|
8
|
2+2
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим