|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|вр
|
2
|
|
|3 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Толпар (мол)
|вр
|
2
|
-8
|
|3 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Толпар (мол)
|вр
|
|
|
|5 (20)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Салават Юлаев
|вр
|
|
|
|8 (28)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Толпар (мол)
|вр
|
3
|
-6
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим