|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Горняк
|зщ
|
17
|
|
12
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Горняк
|зщ
|
4
|
|
2
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Горняк
|зщ
|
30
|
5+5
|
14
|9 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Звезда-ВДВ
|зщ
|
1
|
|
|26 (26)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Толпар (мол)
|зщ
|
2
|
0+1
|
10
|5 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Толпар (мол)
|зщ
|
4
|
1+0
|
25
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим