|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Цен Тоу
|
3
|
0+1
|
|18 (18)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Цен Тоу
|
4
|
2+1
|
2
|15 (29)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|
3
|
0+2
|
2
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
23
|
7+10
|
12
|6 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Цен Тоу
|
4
|
|
2
|15 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Молот-Прикамье
|
4
|
0+1
|
2
|17 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Ермак
|
4
|
1+1
|
|6 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|ТХК
|
2
|
0+1
|
4
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рубин
|
3
|
|
|11 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ТХК
|
4
|
1+4
|
4
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Сарыарка
|
49
|
13+19
|
26
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Рубин
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим