|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Буран
|
4
|
|
4
|25 (27)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|
57
|
2+21
|
34
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Кулагер
|
5
|
0+1
|
4
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Алматы
|
26
|
1+6
|
14
|8 (10)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|
24
|
1+8
|
14
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Алматы
|
3
|
|
4
|5 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Зауралье
|
4
|
|
2
|9 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Южный Урал
|
2
|
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Рубин
|
4
|
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим