|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торос
|
6
|
1+0
|
|4 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торос
|
4
|
4+0
|
2
|3 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торос
|
9
|
0+4
|
2
|10 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торос
|
4
|
0+1
|
6
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
23
|
3+3
|
10
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|
8
|
1+1
|
4
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торос
|
2
|
2+1
|
|8 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Салават Юлаев
|
2
|
|
|6 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Рубин
|
9
|
2+0
|
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Рубин
|
4
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим