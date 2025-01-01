Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Аяжан Амангельдиева

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
12 марта 2004
Команды
Томирис
Вид спорта
Баскетбол, Волейбол
Рост, см
205
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
