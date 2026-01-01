Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Волейбол

Алина Алимбекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
22 июня 2004
Команды
Куаныш
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
