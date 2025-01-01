Иса Гусейнов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
14
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
42
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
22
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
51
Гол + Пас
23+31
Удаления, мин
57
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
8
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
7
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4