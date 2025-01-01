Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Иса Гусейнов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 ноября 2006
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
14

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
42

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
22

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
51

Гол + Пас
23+31

Удаления, мин
57

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
8

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
7

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

