|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ермак
|
3
|
|
2
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Лада
|
3
|
1+3
|
|12 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торос
|
7
|
1+2
|
2
|8 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|
2
|
0+1
|
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Нефтяник Ал
|
5
|
1+2
|
2
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Рубин
|
2
|
|
2
|10 (26)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
5
|
3+1
|
2
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
8
|
1+2
|
4
|7 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим