|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|вр
|
4
|
|
|18 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|вр
|
9
|
-15
|
|7 (27)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Салават Юлаев
|вр
|
1
|
-2
|
|6 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Сочи
|вр
|
2
|
-7
|
|8 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ижсталь
|вр
|
1
|
-3
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ермак
|вр
|
1
|
-1
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим