|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Арлан
|зщ
|
14
|
1+0
|
2
|1 (11)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Кулагер
|зщ
|
3
|
0+1
|
2
|6 (6)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|зщ
|
4
|
|
4
|27 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Молот-Прикамье
|зщ
|
1
|
|
2
|16 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Молот-Прикамье
|зщ
|
4
|
|
4
|17 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Молот-Прикамье
|зщ
|
3
|
|
2
|15 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ермак
|зщ
|
2
|
|
|12 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ермак
|зщ
|
4
|
|
2
|17 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Сокол
|зщ
|
4
|
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим