Хоккей

Максим Галанов

Россия  Россия
Возраст
51 год
Действующий
Да
Дата рождения
13 марта 1974
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Сокол

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

