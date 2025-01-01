Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Алдияр Кабдуали

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 ноября 2006
Команды
Барыс (юн)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
166
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Арлан (мол)

Игры
26

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
12

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
42

Гол + Пас
10+14

Удаления, мин
32

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
16

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
44

Гол + Пас
16+28

Удаления, мин
24

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Барыс (юн)

Игры
5

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Барыс (юн)

Игры
24

Гол + Пас
17+29

Удаления, мин
2

