Алдияр Кабдуали
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
26
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
12
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
42
Гол + Пас
10+14
Удаления, мин
32
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
16
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
44
Гол + Пас
16+28
Удаления, мин
24
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
5
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
24
Гол + Пас
17+29
Удаления, мин
2