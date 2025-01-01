Радмир Ильясов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
26
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
34
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
51
Гол + Пас
2+18
Удаления, мин
26
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
25
Гол + Пас
1+9
Удаления, мин
12