Хоккей

Радмир Ильясов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 ноября 2006
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Арлан (мол)

Игры
26

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
34

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
51

Гол + Пас
2+18

Удаления, мин
26

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
25

Гол + Пас
1+9

Удаления, мин
12

