|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Спутник НТ
|
3
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Буран
|
4
|
0+1
|
2
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Буран
|
2
|
|
2
|7 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
55
|
10+9
|
75
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
52
|
8+14
|
69
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
42
|
4+8
|
55
|7 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Рубин
|
7
|
0+4
|
14
|4 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|
19
|
2+2
|
29
|5 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим