|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
1
|
|
|2 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Арлан
|нп
|
5
|
1+3
|
|1 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
1
|
|
|3 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|нп
|
17
|
2+5
|
8
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Спутник НТ
|нп
|
4
|
1+3
|
|13 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Рубин
|нп
|
8
|
1+2
|
2
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Спутник НТ
|нп
|
4
|
1+0
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим