Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Матвей Головащенко

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 октября 2006
Команды
Мунайши (мол) Пв
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
23

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
10

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
40

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
12

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
39

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
16

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
11

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!