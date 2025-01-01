Матвей Головащенко
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
23
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
10
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
40
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
12
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Иртыш
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
39
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
16
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
11
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин