|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Саров
|
4
|
|
2
|25 (29)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
2
|
|
4
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
11
|
1+2
|
2
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
3
|
|
|8 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
41
|
2+3
|
12
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Ариада-НХ
|
4
|
|
|22 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Металлург Нк
|
1
|
|
|13 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ариада-НХ
|
3
|
0+2
|
|14 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Металлург Нк
|
1
|
2+0
|
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Ариада-НХ
|
5
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим