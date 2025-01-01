София Зубкова
Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины
Команда
Торпедо
Игры
16
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
10
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026. Женщины
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2024/25. Дивизион II. Группа А. Девушки (U-18)
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
9+9
Удаления, мин
2
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
2
Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины
Команда
Торпедо
Игры
14
Гол + Пас
18+17
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2025/26
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин