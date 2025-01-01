Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

София Зубкова

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 января 2008
Команды
Торпедо
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Торпедо

Игры
16

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
10

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25. Дивизион II. Группа А. Девушки (U-18)

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
9+9

Удаления, мин
2

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
2

Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Торпедо

Игры
14

Гол + Пас
18+17

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

