|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Ермак
|нп
|
2
|
0+1
|
2
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|нп
|
27
|
0+4
|
22
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Ариада-НХ
|нп
|
1
|
|
5
|22 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ариада-НХ
|нп
|
4
|
1+0
|
2
|20 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Южный Урал
|нп
|
2
|
0+1
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Ариада-НХ
|нп
|
1
|
|
|14 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Металлург Нк
|нп
|
2
|
0+1
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим