|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Украина
|зщ
|
1
|
|
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|зщ
|
8
|
|
10
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Бейбарыс
|зщ
|
4
|
0+1
|
2
|2 (5)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|зщ
|
1
|
|
2
|4 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|зщ
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Кристалл Бр
|зщ
|
4
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим