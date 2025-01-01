Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Айболсын Мейрам

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 января 2006
Команды
Астана (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
89
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Астана (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Астана (мол)

Игры
8

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
43

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
35

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
60

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
36

