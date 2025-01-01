Айболсын Мейрам
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Астана (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Астана (мол)
Игры
8
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
43
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
35
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
60
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
36