Хоккей

Давид Костоев

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 февраля 2006
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
108
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Мунайши (мол) Пв

Игры
15

Гол + Пас
-64

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Сункар (мол)

Игры
3

Гол + Пас
-1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Сункар (мол)

Игры
17

Гол + Пас
-34

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
3

Гол + Пас
-14

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
16

Гол + Пас
-40

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
10

Гол + Пас
-23

Удаления, мин
2

