Давид Костоев
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
15
Гол + Пас
-64
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Сункар (мол)
Игры
3
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Сункар (мол)
Игры
17
Гол + Пас
-34
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
3
Гол + Пас
-14
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
16
Гол + Пас
-40
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
10
Гол + Пас
-23
Удаления, мин
2