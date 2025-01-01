Ислам Абдуллаев
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Горняк (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Горняк (мол)
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Горняк (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Горняк (мол)
Игры
43
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
38
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
19
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
14