Хоккей

Ислам Абдуллаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 января 2006
Команды
Горняк (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Горняк (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Горняк (мол)

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Горняк (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Горняк (мол)

Игры
43

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
38

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Горняк (мол)

Игры
19

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
14

