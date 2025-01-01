Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Галиаскар Аипов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 декабря 2004
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Арлан (мол)

Игры
40

Гол + Пас
8+17

Удаления, мин
76

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
19

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
37

Гол + Пас
18+47

Удаления, мин
88

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
13

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
30

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
16

Реклама

Живи спортом!