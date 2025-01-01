Галиаскар Аипов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
40
Гол + Пас
8+17
Удаления, мин
76
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
19
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
37
Гол + Пас
18+47
Удаления, мин
88
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
13
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
30
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
16