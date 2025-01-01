Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Ерасыл Кентаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июня 2006
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Арлан (мол)

Игры
40

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
12

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
40

Гол + Пас
7+8

Удаления, мин
60

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
4

Гол + Пас
5+2

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
25

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
35

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
20

Гол + Пас
3+7

Удаления, мин
35

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
13

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Арлан (мол)

Игры
16

Гол + Пас
7+5

Удаления, мин
12

Живи спортом!