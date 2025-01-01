Ерасыл Кентаев
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
40
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
12
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
40
Гол + Пас
7+8
Удаления, мин
60
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
5+2
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
25
Гол + Пас
5+8
Удаления, мин
35
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
20
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
35
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Арлан (мол)
Игры
16
Гол + Пас
7+5
Удаления, мин
12