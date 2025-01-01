Амир Ауезбай
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
|Арлан (мол)
|
3
|
|
2
|3 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
|Арлан (мол)
|
21
|
|
4
|10 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Жас Батыр (мол)
|
5
|
0+1
|
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Жас Батыр (мол)
|
52
|
1+8
|
26
|1 (12)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
|Жас Батыр (мол)
|
3
|
1+1
|
|4 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Сункар (мол)
|
32
|
4+20
|
22
|6 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Жас Батыр (мол)
|
18
|
1+4
|
8
|1 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Сункар (мол)
|
3
|
0+1
|
2
|1 (3)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Арлан
|
4
|
|
|4 (10)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Сункар (мол)
|
23
|
2+10
|
8
|6 (13)